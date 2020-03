Hospice Dirksland sluit deuren; verpleegkundigen besmet met coronavirus

Hospice Calando in Dirksland is voorlopig gesloten, nadat negen verpleegkundigen en twee artsen positief getest zijn op corona. Dat meldt de bestuurder van Calando, John Kremers.

De problemen begonnen toen één van de vaste artsen van het hospice op vrijdag 20 maart positief werd getest op corona. Kremers: "Maar voordat dat bekend werd, was hij hier natuurlijk al geweest. Toen was het kwaad al geschied. We hebben de verpleegkundigen vervolgens getest. Dat weekeinde bleken al acht medewerkers positief."

Vanaf dat moment zijn allerlei maatregelen genomen om verdere besmettingen te voorkomen. Ook zijn alle vijftien verpleegkundigen getest. "Negen van de verpleegkundigen en twee artsen bleken uiteindelijk positief. Opvallend was dat sommigen van hen geen klachten hadden."

Calando heeft vijf bedden. De laatste bewoner overleed dit weekeinde. "Drie dagen lang mag er sowieso niemand het pand in", zegt Kremers. "We laten het rusten, om maar te zeggen. Daarna wordt het pand schoongemaakt. En verder hangt het ervan af wanneer de zieke medewerkers weer helemaal beter zijn. Volgens het RIVM mag dat pas twee weken nadat de verschijnselen verdwenen zijn."

Van de vijf bewoners die er lagen toen op 20 maart de coronabesmetting bekend werd, werd uiteindelijk één positief getest. "Maar we hebben ook niet alle bewoners getest. Dat doe je in die fase van hun leven ook niet meer."

Het hospice gaat weer open als de zorg kan worden gegarandeerd. Wanneer dat kan, is nog koffiedik kijken. "Wat ik aan de mensen wil meegeven is: let op, want het virus ligt altijd op de loer. Wij hebben zelfs strengere voorzorgsmaatregelen dan die van het RIVM in acht genomen. Met pijn in het hart hebben we tot sluiting moeten overgaan."

De gemeente Goeree-Overflakkee is relatief gezien hard getroffen door het virus. Volgens het RIVM zijn 112 inwonenden positief getest. Maandag werd ook bekend dat in woonzorgcomplex Nieuw Rijsenburgh in Sommelsdijk inmiddels zeven bewoners overleden zijn het virus na een uitbraak. 35 mensen in het zorgcomplex zijn positief getest.