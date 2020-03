Alle campings en recreatieparken in regio gesloten

Ook in de regio Zuid-Holland Zuid gaan alle campings en recreatieparken voor toeristen dicht. Het gaat om de Alblasserwaard, Drechtsteden en Hoeksche Waard. De nieuwe maatregel geldt vanaf woensdag 1 april.

“Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zien we ons gedwongen om deze maatregel te nemen. Ook al voelt het tegenstrijdig, we willen in deze tijd toerisme zoveel mogelijk voorkomen”, zegt Wouter Kolff, voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Verder roept hij de mensen op om vooral tuis te blijven en de adviezen en maatregelen van het RIVM op te volgen.

Er komt een uitzondering voor hotels, vaste bewoners en seizoensarbeiders, maar alleen als recreatiewoningen over eigen sanitair beschikken.



Aangescherpt

In de regio Rotterdam-Rijnmond is vrijdag al besloten tot sluiting campings en recreatieparken. Die regels zijn nu aangescherpt.

Ook mensen die een vast huisje hebben op een camping of een recreatiepark mogen niet meer op die locatie komen. Ook mensen die een plek hebben gehuurd voor een periode van een heel jaar zijn niet langer welkom.

Toeristen die nu op een camping of vakantieparkj verblijven hebben tot woensdag 1 april 16:00 uur om terug te keren naar huis.