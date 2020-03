Bomenridder: 'Aan tafel redden we de meeste bomen'

Bomenridder Pim Jansen: 'Aan tafel redden we de meeste bomen'

In 2019 werden 5060 kapvergunningen voor gemeentelijke bomen in meerdere delen van Rotterdam aangevraagd. Een jaar daarvoor waren dat er 4900. Jansen benadrukt dat hij niet van alle stadsdelen het aantal kapvergunningen weet.

Als bomenridder probeert Jansen het kappen van bomen te beperken. "Aan de onderhandelings- en gesprekstafel redden wij de meeste bomen", zegt Jansen. "Als we met verhitte koppen bij de rechtbank zouden zitten, dan schiet dat niet op. Daar hebben we niet veel bomen weten te redden." Jansen geeft toe dat hij 'op sommige momenten moet aanvaarden dat bomen in de weg staan'.

Maar de boom is leidend, vindt Jansen. "Er zijn nog te veel bouwprojecten waarbij eerst kaalkap plaatsvindt voordat de bouw start. Er wordt dan geroepen dat er wordt herplant, maar daar worden we absoluut niet blij van", stelt de bomenridder.