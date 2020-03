Rijnmond Helpt: deze mannen rijden door de regio voor boodschappen

Ook voor de vrijwilligers van het Rode Kruis is het momenteel een drukke tijd. Bijna dagelijks rijden de goed gehumeurde Paul den Broeder en Reinder Tüdmeier door de regio om boodschappen en medische artikelen te brengen naar mensen die in de risicogroep vallen.

Zelf boodschappen doen kan Paul in deze drukke periode niet. "Dat wordt gedaan door mijn lieve echtgenoot. Die gunt mij het om dit te doen voor de ouderen."

Paul vindt dat het werk wat hij en Reinder samen doen heel belangrijk: "Wij zijn een uitkomst voor de ouderen die niet de deur uit mogen."

Code rood

Niet alleen ouderen krijgen een bezoek van Paul en Reinder. Emmy Schuin valt nog lang niet in die categorie, maar zij heeft een auto-immuunziekte en astma. Ze zegt dat de situatie nu code rood voor haar is. "Ik moet binnen blijven en mezelf veilig houden. Daarom is het fijn dat de heren langs komen en boodschappen brengen."

Als de boodschappen zijn afgeleverd, praat Paul nog een tijdje met Emmy. De waardering van Emmy is groot, omdat zij weinig mensen over de vloer krijgt. "Wij zijn blij dat we wat kunnen doen voor de medemens", zegt Paul trots.