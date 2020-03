Minister bezoekt Sommelsdijk: 'Vreselijk om te zien hoe het virus hier zoveel slachtoffers heeft gemaakt'

De Jonge op bezoek in Nieuw Rijsenburgh Foto: CuraMare

De Rotterdamse minister de Jonge bezocht dinsdag verpleeghuis Nieuw Rijsenburgh in Sommelsdijk. De afgelopen week overleden zeven bewoners van de instelling aan het coronavirus. Nog 35 andere bewoners zijn positief getest op het virus.

"Vreselijk om te zien hoe het virus hier in zo'n korte tijd zoveel slachtoffers heeft gemaakt. Dat raakt de families, de gemeenschap hier op het eiland en natuurlijk ook de zorgmedewerkers enorm," reageert de minister na afloop van zijn bezoek.

Zondag maakte zorgorganisatie CuraMare bekend dat er een uitbraak was in het verpleeghuis en dat drie bewoners waren overleden. Inmiddels is dat opgelopen tot vier personen. Mogelijk zijn de bewoners besmet geraakt tijdens een kerkelijke bijeenkomst begin maart.

Het verpleeghuis zegt er alles aan te doen om nieuwe besmettingen te voorkomen.