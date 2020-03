Rijnmond Helpt, dag 6: een warme maaltijd en verrast met een verjaardagslied

Frank Stout vertelt op Radio Rijnmond over Rijnmond Helpt

Het project Rijnmond Helpt is nog geen week onderweg, maar we hebben al meer dan 600 leden in onze Facebookgroep. Logisch, want ook zij zien dat Rijnmond Helpt een perfect platform is om te helpen en om geholpen te worden tijdens de coronacrisis.

Neem Priscilla. Afgelopen weekend belde zij met de receptie van Rijnmond via 010-436 44 36. Priscilla heeft veel spierpijn en kan lastig bewegen. Of er iemand is die een gezonde maaltijd kon regelen. Binnen een uur reageerde Karin Storm al. Ook gaf Joke Nuijs aan graag te helpen. Direct op dezelfde dag werd Priscilla al geholpen. Ook door iets eenvoudigs als een gezellig kletspraatje aan de telefoon.

Problemen hoeven niet altijd heel groot te zijn. Coby, de moeder van Martijn, werd 60 jaar. Helaas kon hun familieweekend niet doorgaan. Maar zoonlief wilde graag iets bijzonders regelen. Via Rijnmond Helpt en vooral via Marvin Dee lukte dat. Lees hier hun verhaal nog eens. En luister hoe mooi Marvin kan zingen. Of beluister bovenstaand fragment uit onze radio-uitzending. Dagelijks bespreekt Frank Stout bij Erik Lemmers de stand van zaken rondom Rijnmond Helpt.

Heeft Rijnmond Helpt dan een 100 procent slagingspercentage? Nee. Althans, nog niet. Want Sladana Ritstier uit Hoogvliet is nog altijd op zoek naar een tablet of laptop voor haar kinderen. Dat zou het schoolwerk een stuk makkelijker maken. Wie kan haar helpen?

Onze verslaggever Tenny Tenzer was ook weer te vinden bij regiogenoten die zich inzetten voor een ander. Hij ging een dag op pad met vrijwilligers van het Rode Kruis. Bijna dagelijks rijden de goed gehumeurde Paul den Broeder en Reinder Tüdmeier door de regio om boodschappen en medische artikelen te brengen naar mensen die in de risicogroep vallen.

Verder zagen we ook op dag 6 weer allerlei mooie initiatieven. Abjini Blom biedt gratis online coaching aan. Handig bij problemen met werk, relaties en/of werk. Ook in Nieuwerkerk aan den IJssel kan je hulp vinden, dankzij Dick Groen. En illustrator Bart Aalbers stelt gratis knutselwerk beschikbaar om de lange dagen met de kinderen in te vullen.

Ook namens Rijnmond willen wij bijdragen aan de creativiteit van jullie kinderen. En misschien aan een klein beetje meer tijd om efficiënt thuis te werken. Daarom hebben we speciaal deze kleurplaat laten maken. Speciaal voor hen die thuis een printer hebben; dat dan weer wel. Print hem uit (of laat dat doen) en begin alvast met kleuren. Er zit nog een mooie actie aan te komen...