In de Beverwaard in Rotterdam is maandag een 38-jarige vrouw opgepakt na een ruzie. Ze stak haar buurvrouw met een pen.

Volgens de politie kregen de twee dames ergens ruzie over in het Onsteinpad. Waar die ruzie over ging en of er al langer sprake was van onmin tussen de twee dames, is niet bekend.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat de verwondingen van de ene buurvrouw 'wel meevielen'.