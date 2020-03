Vragen aan opvoedexpert: 'Hoe houd ik mijn opstandige puber binnen?'

Hoe zorg ik ervoor dat mijn pubers zich aan de regels houden en hoe houd ik ze al die weken binnen?

"Dat is ook heel lastig, want ze hebben vaak geen besef van de risico's en gevolgen. Blijf vooral communiceren en uitleggen waarom het belangrijk is nu even binnen te blijven. En worden ze boos; jammer dan, dat is dan even niet anders. Maar blijf rustig en zoek samen naar oplossingen. Ga even niet streng zijn over hoe vaak en hoe lang ze op hun telefoon of computer zitten. Spoor ze aan vooral online contact te hebben met vrienden. Of probeer thuis leuke dingen met je puber te doen en gebruik de tijd ook om je band te versterken."

Hoe regel je co-ouderschap met het advies zoveel mogelijk thuis te blijven?

"Als de ouders allebei niet ziek zijn, is er in principe niets op tegen om ze op en neer te laten gaan. Vaak wonen gescheiden ouders ook wel redelijk dicht bij elkaar in de buurt. Maar wordt een ouder ziek, dan moet je je gezonde verstand gebruiken. Dan moet je de gezondheid van je kind en jezelf voorop stellen en kun je het kind beter even bij de andere ouder laten."

Thuisonderwijs en thuiswerken geven veel stress thuis, hoe kan ik daar beter mee omgaan?

"Laat je als ouder niet gek maken. Zeker met meerdere kinderen thuis, want dan is het ook wel heel veel. Lukt het niet, bel met school en leg uit in welke situatie je zit. We hebben al drie weken onze kinderen thuis, en wie weet hoe lang dit nog gaat duren. Ouders moeten straks ook nog wel de energie op kunnen brengen om dit vol te houden. Daar moet misschien wat meer rekening mee worden gehouden."

