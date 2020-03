Denk: 'Wij hadden Kuzu al in 2018 gestraft voor buitenechtelijke relatie'

De Rotterdamse politicus Tunahan Kuzu had inderdaad een buitenechtelijke affaire. Dat bevestigt zijn partij Denk, die hem al in 2018 'gestraft' zou hebben door hem zijn fractievoorzitterschap te ontnemen. "Zijn gedrag past niet bij de kernwaarden van Denk," schrijft de voorzitter van de partij in een verklaring.

Eerder deze week verscheen in HP/De Tijd het verhaal dat de getrouwde Kuzu een relatie had met een medewerkster van zijn partij. Die relatie was in 2018 geëindigd.

Het blad beschikt over een schriftelijke verklaring van de vrouw, waarin ze zegt dat na afloop van de verhouding een incident plaatsvond waarbij Kuzu zich 'grensoverschrijdend' heeft gedragen.

Denk laat in een verklaring weten dat de vrouw geen medewerkster of stagiaire was. "Overigens doet dat niets af aan de ontstane situatie", schrijft de partij.

De vrouw had contact gezocht met de partij. Dat leidde er toen toe dat Kuzu zich terugtrok als fractievoorzitter. Dat Kuzu niet langer partijleider was, werd echter deze week pas bekend. In 2018 ging Kuzu tijdelijk naar de Rotterdamse gemeenteraad.



Kuzu, die ook jarenlang raadslid was in Rotterdam, verklaarde dat hij 'niks grensoverschrijdends' heeft gedaan. Hij benadrukt dat hij stopt als politiek leider vanwege de 'impact op zijn persoonlijk leven'.