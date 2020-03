Sieraadspeurders doen na tien jaar bijzondere vondst

Eigenlijk had Ellen Giljam het al opgegeven. Tien jaar geleden verloor haar man Alex zijn verlovingsring aan de Kaneelhof in Hoogvliet. Ellen verwachtte niet meer dat die gevonden zou worden, maar maandagochtend toverden de speurders van Stichting Gevonden-Verloren de ring toch nog uit de grond.

Met een metaaldetector gingen Martin van Hees en zijn compagnon Patrick op zoek naar de ring van Alex. Dat deden ze met toestemming van (deel)gemeente Hoogvliet, politie en het RIVM, want ook Stichting Gevonden-Verloren moet in deze tijd met de coronamaatregelen rekening houden.

Al vijf jaar speuren de vrijwilligers van Stichting Gevonden-Verloren naar kwijtgeraakte sieraden en ringen. Niet alleen op het land, maar ook in het water. "We mogen zelfs tot 24 meter diep duiken", legt Martin uit.

'Dit is het'

Het idee voor de stichting ontstond ooit toen Martin zelf iets kwijtraakte. "Mijn zoontje vond ooit met mijn metaaldetector een erfstuk terug. Dat gaf zo'n goed gevoel dat ik dacht 'dit is het'. Nu hebben we vijf jaar later een stichting met 37 vrijwilligers in Nederland, 4 in België en 2 in Duitsland."

"We kregen van Ellen op onze Facebook-oproep een reactie", vertelt Martin. "Ze vroeg aan ons of het nog zin had om na tien jaar naar de ring te zoeken. Dat had het zeker!" Martin en Patrick hadden niet eens een halfuur nodig om de ring te vinden.

'Verloven oneindig volhouden'

De ring is maandag teruggebracht naar de familie Giljam. Ellen had eerder al naar de verlovingsring gezocht, maar zonder resultaat. Nu zijn de ringen weer met elkaar verenigd. "Eind mei zijn Alex en ik precies dertig jaar verloofd", vertelt Ellen.

Op de vraag of er nu dan eindelijk een vervolg op de verloving gaat komen nu de set weer compleet is is Ellen duidelijk. "Nee! Mijn dochters hebben het ooit voorgesteld en toen hij het vroeg zei ik nee. Zo denken we er allebei over. Verloven kan je oneindig volhouden."