Albert Schweitzer ziekenhuis verwacht dinsdag al volle IC-bedden

Het Albert Schweitzer ziekenhuis meldt dat de IC-bedden voor coronapatiënten bijna allemaal bezet zijn. Van de 24 beschikbare bedden zijn er in Dordrecht al twintig in gebruik. "We verwachten in dit tempo dat alle IC-bedden voor coronapatiënten dinsdag vol zullen lopen. Het is echt op", laat woordvoerder Frank van den Elsen weten.

Afgelopen weekend heeft het ziekenhuis al een kleine uitbreiding van het aantal IC-bedden gedaan. "Maar we zitten aan de max met het personeel op deze afdeling. Er kunnen echt niet meer patiënten bij." Van den Elsen benadrukt dat er nog wel acht IC-bedden zijn voor patiënten die geen corona hebben.

Momenteel kijkt het Albert Schweitzer ziekenhuis naar het eventueel verplaatsen van coronapatiënten naar andere ziekenhuizen in het land. "Het is een probleem waar het ziekenhuis iets mee moet", zegt Van den Elsen. De patiënten kunnen volgens de woordvoerder niet op andere plekken in Dordrecht en omgeving terecht.

Zinvol

Verder zal kritisch gekeken moeten worden of het zinvol is om bepaalde patiënten op te nemen op de Intensive Care. "We weten dat heel kwetsbare ouderen, mensen waar corona het hardst toeslaat, niet altijd gebaat zijn met een opname op de IC. Het is namelijk erg belastend voor het lichaam", legt Van den Elsen uit.

Daarom is het volgens het ziekenhuis belangrijk dat al bij de spoedeisende hulp met patiënten het gesprek wordt gevoerd over de impact en gevolgen van een opname op de IC.

Het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft daarom een folder gemaakt, zegt Van den Elsen. "Hiermee laten we de patiënt zien wat een IC inhoudt, waarna de vraag gesteld wordt of de patiënt daar terecht wil komen. De patiënt moet hier goed over nadenken."