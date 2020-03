Zieke coronapatiënten krijgen antistoffen van genezen mensen

In een onderzoek naar de behandeling van het coronavirus (COVID-19) krijgen zieke patiënten in het Erasmus MC deze week al plasma met antistoffen toegediend. Dit plasma komt van positief geteste en inmiddels genezen coronapatiënten.

Het Rotterdamse ziekenhuis riep afgelopen weekend mensen die net genezen zijn van het virus op om hun plasma te doneren. Honderden mails zijn daarop binnengekomen en de eerste donaties zijn al afgenomen bij bloedbank Sanquin in Rotterdam.



Dirk de Korne komt er zelfs voor uit het Zeeuwse Oost-Souburg naar Rotterdam gereden. Hij kreeg van meerdere vrienden de oproep doorgespeeld en hij is gelijk in actie gekomen. "Als mijn bloed daar iets in kan helpen, graag", vertelt hij terwijl de machine twee zakken plasma bij hem aftapt. Hij heeft alleen lichte klachten gehad en is getest omdat hij in de zorg werkzaam is.

Tekst gaat verder onder de video



De afgelopen weken heeft het team van internist-infectioloog Bart Rijnders van het Erasmus MC keihard gewerkt om het onderzoek in een stroomversnelling te krijgen. Afgelopen vrijdag kwam het fiat van de medisch-ethische commissie om van start te gaan. Het onderzoeksteam gaat de eerste coronapatiënten deze week al plasma geven.

"In het plasma van de genezen ex-patiënten zitten beschermende antistoffen. Die kunnen het virus binden en uitschakelen", zegt Rijnders. "We hopen aan te tonen dat het virus sneller uitgeschakeld wordt als we dat plasma aan een zieke patiënt geven."

Minder doden

Met dit onderzoek hoopt Rijnders dat er minder patiënten zullen overlijden en meer patiënten sneller het ziekenhuis kunnen verlaten. 220 patiënten in het Erasmus MC en het Maasstad Ziekenhuis krijgen plasma van hun eigen bloedgroep toegediend. Er komt ook een controlegroep van 220 patiënten. Zij krijgen een standaard behandeling. "Alleen dan kan het nut van deze behandeling worden aangetoond", vertelt Rijnders. De coronapatiënten die deel gaan nemen aan het onderzoek, geven daar toestemming voor.

De onderzoeker durft niet vooruit te lopen op de mogelijke resultaten, maar hij refereert wel aan een vergelijkbaar onderzoek naar een ander virus, het SARS-virus. "Bij één van de studies keken ze naar de hoeveelheid virusdeeltjes die de patiënt uitscheidt een dag vóór en een dag ná een infuus met plasma. Daar was sprake van een hele snelle daling van het aantal uitgescheiden virusdeeltjes", vertelt onderzoeker Bart Rijnders.

Een daling van het aantal virusdeeltjes wil nog niet zeggen dat een patiënt ook sneller geneest. "Dat hopen we met dit onderzoek aan te gaan tonen."

Tekst gaat verder onder de video



Normaal vergt het opzetten van een onderzoek vele maanden. Het onderzoeksteam van Bart Rijnders heeft het nu in drie weken geklaard. Ook bloedbank Sanquin heeft het heel snel opgepakt. Ze hebben voorlopig zeventig plasmadonoren geselecteerd uit de honderden aanmeldingen.

"We hebben dit in een weekend op poten gezet. We zijn trots dat we zo mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan een betere behandeling van de coronapatiënt", vertelt teamleider Esther de Vos van de bloedbank in Rotterdam.

Tekst gaat verder onder de video



Geduld

Hoewel het onderzoek in korte tijd op touw is gezet, zal het wachten op de eerste resultaten meer geduld vergen. "Het zal helaas nog wel even duren voor we iets over de resultaten kunnen zeggen. Maar als ik niet in de kansen van deze aanpak zou geloven, dan had ik er de voorbije weken niet continu aan gewerkt. Voorspellingen maken in de geneeskunde is veel moeilijker dan het weer voorspellen, dus de toekomst zal het moeten uitwijzen", zegt onderzoeker Rijnders.

De eerste plasma-donaties zijn binnen en Dirk uit Zeeland heeft al vier nieuwe afspraken staan om nog meer plasma te doneren. "We zoeken met man en macht naar een middel om dit tegen te gaan en antistoffen is een manier daarvan. Dat is ook mijn motivatie om op zo'n korte termijn mee te doen", besluit hij.

Lees meer