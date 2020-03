Nu vijftig sterfgevallen in de regio, volgend evenement in Ahoy geschrapt; volg alle updates van dinsdag 31 maart

In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het coronavirus.

Klik hier voor alle updates van maandag 30 maart.



• Er zijn inmiddels 1039 mensen in Nederland overleden aan het coronavirus , meldt het RIVM. Het aantal besmettingen is dinsdagmiddag gestegen naar 12.595.

• De GGD'en van Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid spreken over vijftig sterfgevallen in de regio.

• Het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht verwacht dinsdag al een volle intensive care . Ook de IC van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem is bijna vol .