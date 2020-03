Terugkijken: al het nieuws over het coronavirus van maandag 31 maart

Dit liveblog over het coronavirus is gesloten. Kijk hieronder voor al het nieuws van dinsdag 31 maart.

• Er zijn inmiddels 1039 mensen in Nederland overleden aan het coronavirus , meldt het RIVM. Het aantal besmettingen is dinsdagmiddag gestegen naar 12.595.

• De GGD'en van Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid spreken over vijftig sterfgevallen in de regio. Goeree-Overflakkee heeft volgens het RIVM relatief gezien de meeste ziekenhuisopnames in de hele regio. Kijk hier naar de cijfers van jouw gemeente .

• Een 101-jarige vrouw uit Rotterdam is dinsdag uit het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel ontslagen omdat ze is genezen van het coronavirus. Volgens haar dochter sprak de longarts van een unieke situatie.