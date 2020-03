Automobilist betrapt: lachgastank vastgevroren aan interieur

Op de Julianalaan in Schiedam kwamen er meldingen van geluidsoverlast uit een auto. Ter plaatse rijdt deze wagen door de straat en de bestuurder zat met zijn snuit aan een lachgasballon. Hij zit alleen in de auto, met de muziek op standje oorpijn en voor de sfeer een tank lachgas in het middenconsole. Als we zijn portier open trekken komt het besef dat er een agent naast zijn auto staat wel erg laat binnen. Compleet versuft en bedwelmd van het gas komt er de eerste minuten geen zinnig woord uit de jongeman. De tank zat zelfs vastgevroren aan het interieur. Natuurlijk willen we dit soort figuren niet met een auto op de weg zien. Zijn rijbewijs is ingevorderd en hij is aangemeld voor een cursus bij het CBR. ^MO#aanpakken #rijbewijs