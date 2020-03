Intensive care Beatrixziekenhuis Gorinchem ook bijna vol

Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem verwacht dat de intensive care een dezer dagen vol zit. "Het kan vandaag zijn, het kan morgen zijn", zegt woordvoerder Dionne Puyman. Ook het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht gaf eerder aan de maximale capaciteit op de ic bijna te hebben bereikt.

Het ziekenhuis in Gorinchem telt zes ic-plekken, maar kan eventueel uitbreiden naar tien. "Maar op een gegeven moment zie je dat er een tekort is aan personeel en beademing om dat op te schalen. Met goede apparatuur kunnen we eventueel nog vier extra plekken realiseren."

Voor gewone coronaverpleging telt het Gorinchemse ziekenhuis 56 plekken. Ook daar kunnen bedden bij, alleen kan het ziekenhuis niet voorzien in extra apparatuur en bemensing. "Je gaat dan denken aan een scenario waarbij je het Rode Kruis of het leger inschakelt. Wij hebben de bedden, als zij de apparatuur en mensen hebben..."

De hoop van het Gorinchemse ziekenhuis is gevestigd op de landelijke coördinatie van de zorg. "We hopen het met elkaar te redden en zo meer bedden te kunnen realiseren. Die zullen we nodig hebben. Landelijk wordt nu gekeken wat waar het beste kan worden ingezet."

Extra handjes

Het Beatrixziekenhuis deed een aantal weken geleden een oproep voor extra handjes in de zorg. Daar is massaal gehoor aan gegeven, zegt Puyman. De eerste mensen worden zelfs als ingezet.

"Zij zijn op korte termijn extra getraind en hebben extra scholing gekregen", zegt Puyman. "Voor de echte verpleegkundige zorg zetten we wel gediplomeerde mensen in."

