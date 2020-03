'Zorgpersoneel werkt noodgedwongen zonder bescherming'

Petra van Ham vertelt over de situatie in zorginstellingen

Werknemers in zorginstellingen zonder mondkapjes en handschoenen, die wel mensen wassen, aankleden en verzorgen. Rijnmond ontving de afgelopen week meerdere anonieme berichten van zorgpersoneel over dergelijke situaties. FNV Offensief Rotterdam luidt nu de noodklok over het gebrek aan bescherming van verzorgenden.

Petra van Ham, kaderlid van FNV Offensief Rotterdam, spreekt uit eigen ervaring. Ze werkt in een verzorgingshuis in Delft, zonder bescherming. "Niet omdat we het zelf willen, maar omdat we worden gedwongen", vertelt ze dinsdagochtend op Radio Rijnmond. Er is een tekort aan mondkapjes. "De lijn is: 'Er is niks, dus het is goed zo'. Ik vind dat dát moet stoppen."



Volgens Van Ham zeggen meerdere werkgevers dat het oké is om te werken zonder bescherming. "Maar wij worden niet getest en je hoeft geen klachten te hebben om besmet te zijn. We zijn verzorgenden, maar weten niet of we de mensen ook ziek maken."

Ze noemt het een rare situatie. "We maken ons niet alleen zorgen om de kwetsbare mensen omdat we zelf niet weten wat we bij ons dragen, maar óók om onszelf en onze gezinnen."

Van Ham verwijst naar de sluiting van verzorgingstehuizen. "Instellingen zitten potdicht nu. Daarmee brengen kwetsbare ouderen en andere mensen die van zorg afhankelijk zijn een zwaar offer. Ze kunnen hun familie of partner niet zien. Dan denk ik dat die mensen wel mogen verwachten dat alles in het werk wordt gesteld om te zorgen dat mensen niet ziek worden. En dat gebeurt niet."

Mondkapjes maken

Van Ham hoopt dat er meerdere initiatieven van de grond komen om het tekort aan mondkapjes op te lossen. Ze doelt in eerste instantie op naaiateliers, maar hoopt dat later grotere bedrijven kunnen bijdragen aan de productie.

"We zijn al weken verder, dus er had al weken wat kunnen gebeuren. Er zijn kostbare weken verstreken."



