Rotterdams stel verkoopt huis voor wereldreis, maar strandt in Nieuw-Zeeland

Het had een wereldreis van twee tot drie jaar moeten worden, maar voorlopig zijn de Rotterdamse Dennis van Wijk en zijn vriendin Rita Oliveira vanwege het coronavirus gestrand in Auckland, Nieuw-Zeeland. Het land is voor vier weken in lockdown en dus zit het tweetal vast op hun hotelkamer - met uitzicht op een begraafplaats.

"Je kunt helemaal niks op dit moment", zegt Dennis. "Als je naar buiten gaat, is er overal politie. Je wordt meteen gecontroleerd als je buiten bent, want je mag alleen naar de supermarkt. En ook nog eens in je eentje. Het zijn apocalyptisch-achtige praktijken."

Het tweetal had een andere reis voor ogen. Ze verkochten vorig jaar hun huis op Katendrecht om rond te reizen. "We waren net uit China weg toen het virus daar uitbrak, dus we waren blij dat we de dans ontsprongen waren. Nu is het virus overal, dus je ontkomt er niet meer aan."

Dennis en Rita vertrokken na China naar Australië. Daar maakten ze een beroving mee, dus toen het virus ook daar de kop opstak wilden ze niet in het land blijven. Ze hadden al geboekt voor Nieuw-Zeeland, maar bij aankomst in Auckland was nog niet bekend dat na de twee weken verplichte quarantaine ook een algehele lockdown zou volgen.

Begraafplaats

"We zijn gelijk vanaf het vliegveld naar ons hotel in Auckland gegaan. Daar moesten we twaalf dagen in quarantaine." De twee vermaken zich wel met hun reisblog en reisvlogs. "We editen vlogs en mijn vriendin is artikelen aan het schrijven voor onze website. Het gaat gestaag." Hun hotelkamer heeft een balkon om een frisse neus te halen, maar heel gezellig is het uitzicht niet. "We kijken uit op een begraafplaats."

De twee hebben zich neergelegd bij de situatie. "We zouden twee tot drie jaar op reis gaan en nu kunnen we even niks. Maar het is wat het is."

Qua financiën zingen ze het nog wel even uit. "Er zou ergens op de reis een landje afgesnoept kunnen worden. Maar we kunnen als het echt zo gek zou lopen, hier nog wel een half jaar of jaar blijven."

Lees meer