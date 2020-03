Oprichter snackbar Verhage overleden

Joop (links) en Pim in hun snackbar. Foto Verhage

Joop Verhage, één van de oprichters van snackbar Verhage, is overleden. De Rotterdammer is 72 jaar geworden. Hij leed aan de ziekte van Parkinson.

Verhage opende met zijn broer Pim in 1967 de eerste zaak aan de Sikkelstraat in Rotterdam-Feijenoord. Samen bouwden ze het bedrijf uit. Verhage heeft veertig franchises in Zeeland, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland. Die worden bevoorraad vanuit Verhage Food Service.

De broers deden het bedrijf in 2012 van de hand. In 2017 schreven ze een boek over het ontstaan van het bedrijf. Joop en Pim begonnen de snackbar op aanraden van hun vader. Hij noemde zijn zoons ‘flierefluiters’ en hoopte dat ze ambitie zouden ontwikkelen.

De dochter van Joop runt nog steeds een filiaal op winkelcentrum 't Plateau in Spijkenisse-Noord.