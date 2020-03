Opvang staat 24 uur klaar voor kinderen van ouders met vitale beroepen

Direct nadat twee weken geleden plots alle scholen werden gesloten, was er al dagopvang geregeld voor kinderen van ouders met vitale beroepen. Sinds deze week zijn ook vijf locaties in Rotterdam beschikbaar voor 24-uursopvang.

Naast het Roel Langerakpark is zo'n kinderdagverblijf klaar om 24 uur per dag kinderen van 0 tot 12 jaar op te vangen. "We hebben vanuit het Rode Kruis twaalf veldbedden gekregen", vertelt Johanneke Houtgraaf, manager van KindeRdam. "Daar kunnen kinderen vanaf 4 jaar op slapen. We hebben ook meerdere bedjes voor kinderen van 0 tot 4. Er is geen maximale capaciteit afgesproken met de gemeente. We wachten even af wat er op ons afkomt."

"We hebben het weekend gebruikt om alles te organiseren en een rooster te maken, we zijn er nu klaar voor", zegt Johanneke. Er hebben zich op deze locatie nog geen ouders gemeld, maar zodra de eerste kinderen komen, worden er 's nachts minimaal twee medewerkers ingezet.

Een stukje van thuis meenemen

"Ik denk dat alle ouders het liefst hebben dat hun kind in het eigen bed slaapt, maar onze medewerkers zijn goed opgeleide professionals. Die hebben goed oog voor de emotionele veiligheid. Ze zorgen dat kinderen op hun gemak en welkom voelen", vertelt de KindeRdam manager. "We hebben met elkaar afgesproken om ouders te vragen iets van huis mee te nemen, een dekbed of een knuffel."

Maar de opvang heeft er vertrouwen in dat het slapen niet al te veel problemen gaat opleveren. "Uit ervaring binnen de reguliere opvang zien we dat kinderen zich eigenlijk heel makkelijk aanpassen aan een nieuwe situatie. Als volwassenen denken we soms: hoe zou dat gaan? Maar kinderen pakken dat makkelijk op."