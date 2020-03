Vakantiepark Toppershoedje in Ouddorp stelt huisjes beschikbaar voor zorgpersoneel

Vakantiepark RCN Toppershoedje in Ouddorp stelt huisjes gratis beschikbaar voor medewerkers in de zorg. Zij kunnen zich daar terugtrekken om uit te rusten, of bijvoorbeeld uit voorzorg om familieleden niet te besmetten.

Het vakantiepark aan de Zuid-Hollandse kust is gesloten voor gasten. Het initiatief voor zorgpersoneel vormt een uitzondering. "Het is een lastige periode voor iedereen, ook voor ons als park. Maar zo kunnen we toch wat doen", zegt Martin van Schaik van RCN Vakantieparken.

Het Toppershoedje heeft zo'n honderd accommodaties. Het is niet de bedoeling dat alle huisjes bezet worden. Van Schaik spreekt van 'enkele tientallen'. "Er is absoluut ruimte."

'Bang om te besmetten'

RCN telt landelijk in totaal negen accommodaties. Een oproep op sociale media vorige week leert dat er vraag is naar de huisjes op een van de parken.

"Iemand in de wijkverpleging geeft bijvoorbeeld aan dat ze te weinig beschermingsmiddelen heeft. Ze woont bij haar moeder thuis en is bang om haar te besmetten", geeft Van Schaik als voorbeeld.

"Of iemand anders, die met coronapatiënten werkt en nachtdiensten draait. Die moet overdag slapen, maar dat gaat thuis nu heel moeilijk. Zij kan ook bij ons verblijven."

Zolang als nodig is

Het vakantiepark stelt de huisjes gratis ter beschikking voor zolang als nodig. "We zullen het steeds bekijken, want het kan niet maanden en maanden duren. Maar zolang het nodig is, wil ik het mogelijk maken."



