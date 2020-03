Digitaal geboorteloket geopend in de Drechtsteden

Kersverse ouders in de Drechtsteden hoeven niet meer de deur uit om hun kind aan te geven bij de gemeente. Het digitale geboorteloket van de gemeenten Dordrecht, Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht en Zwijndrecht is vanaf dinsdag geopend. Hardinxveld-Giessendam en Papendrecht volgen volgende week.

Pasgeboren baby's moeten binnen drie dagen na de bevalling worden aangegeven bij de gemeente waar hun kind is geboren. Dat dat tijdens de coronacrisis in deze gemeenten ook vanuit huis kan, is wel zo fijn, zegt de gemeente Dordrecht. Daarnaast zijn ouders niet afhankelijk meer van openingstijden, want het digitale geboorteloket is 24 uur per dag open.

Aan de digitale geboorteaangifte hangen wel voorwaarden. Zo kan het alleen als één van de ouders de Nederlandse nationaliteit heeft. Daarnaast moeten beide ouders in dezelfde gemeente wonen en moet een arts of verloskundige een geboorteverklaring hebben verstrekt. Ook is een akte van erkenning nodig als hier sprake van is.

Mensen die niet aan deze voorwaarden kunnen voldoen, moeten alsnog persoonlijk aangifte doen bij een gemeentehuis of stadskantoor.

