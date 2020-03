Online mediteren, hoe doe je dat?

Door de quarantaine merkt SOW-reporter Celine dat ze veel meer op social media zit als normaal. “Mijn batterij gaat sneller leeg en mijn hoofd zit vol met van alles wat ik heel de dag voorbij zie komen. Scrollend op Instagram zag ik The Spiritual Dinner Club voorbijkomen en dacht ‘’dit is tof!” Drie jonge vrouwen die live events organiseren waar mensen met elkaar kunnen verbinden en elkaar inspireren op spiritueel niveau.”

Inmiddels zijn er al vier edities georganiseerd en deze waren allemaal geslaagd volgens de verhalen van de bezoekers. Tijdens The Spiritual Dinner Club kun je een gezamenlijke meditatie verwachten en een heerlijk 3-gangen menu. Je kunt over verschillende topics praten en er is onbeperkt wijn!

Door het COVID-19 virus kunnen de live-events helaas niet doorgaan, maar daar hebben de dames van The Spiritual Dinner Club een creatieve oplossing voor gevonden. Mediteren via Instagram Live en ik deed gister mee!

Helga Morais, een van de organistoren, leidde gisteren de meditatie. Ik heb al vaker gemediteerd, dus ik was helemaal ready. We begonnen met een aantal ademhalingsoefeningen en ondertussen zag ik dat steeds meer jongvolwassenen deelnamen aan de livesessie.

Door de stress van de quarantaine en alles wat daarbij komt kijken is het fijn dat je een moment voor jezelf neemt om te reflecteren of om jezelf te laten inspireren. De meditatie die we deden ging over dankbaarheid. Dankbaar dat wij schoon drinkwater hebben, dat je elke dag wakker mag worden en voor je vrienden en familie. Sommige mensen die meededen aan de meditatie, gaven zelfs aan dat ze erdoor moesten huilen.

Na de meditatie had ik veel meer rust in mijn hoofd en had ik ook niet het gevoel dat ik nog actief moest zijn op social media. Ik heb de rest van de avond series gekeken en ben op tijd gaan slapen.

Lijkt het jou ook leuk om te mediteren met The Spiritual Dinner Club of wil je in de toekomst naar hun evenementen? Neem dan even een kijkje op hun Instagram.

