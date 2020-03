RIVM: nu meer dan duizend doden in Nederland door coronavirus

Er zijn op dit moment 1039 mensen in Nederland overleden aan het coronavirus, meldt het RIVM in de update van dinsdag. Het aantal sterfgevallen steeg de afgelopen 24 uur met 175.

Dat is een fors grotere toename dan maandag, toen er 93 nieuwe overledenen door het coronavirus werden gemeld.

Het aantal besmettingen in Nederland is inmiddels gestegen naar 12.595, een toename van 845 personen ten opzichte van maandagmiddag.

Het totaal aantal coronapatiënten, dat in het ziekenhuis is opgenomen of opgenomen is geweest, bedraagt 4.712.

"Net als de afgelopen dagen is gemeld, neemt het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. Deze week zal duidelijk worden of er sprake is van een werkelijke afvlakking", meldt het RIVM.

