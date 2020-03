75-jarige Arina sluit bekende kroeg in Dordrecht: 'Deze crisis is de nekslag'

Oude foto's aan de muur in Café Arina

Café Arina in Dordrecht

Met veel muzikale live-optredens en altijd eigenaar Arina Nickolson achter de bar, is het café een begrip in Dordrecht. Maar mede door de coronacrisis komt daar een einde aan. Café Arina heeft namelijk besloten de deuren definitief te sluiten. "Deze crisis is de nekslag."