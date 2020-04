EC 50 jaar: 'Halve finale in modderpoel had nooit gespeeld mogen worden'

Een hotel vol met vrouwen had bijna de voorbereiding van Feyenoord op de halve finale in Polen verstoord.

Feyenoord was precies 50 jaar geleden dichtbij het bereiken van een historische Europacup 1 finale, maar dan moest in de halve finale nog wel worden afgerekend met Legia Warschau. Op 1 april 1970 stond eerst de uitwedstrijd in Polen op het programma.

Volgens voormalig Feyenoorder Theo van Duivenbode had er nooit gespeeld mogen worden, want het veld in Warschau leek wel op een modderpoel.

Ook buiten het veld waren de omstandigheden niet optimaal voor het afwerken van een Europese halve finalewedstrijd. Bijna was de Feyenoord-selectie in de aanloop naar de wedstrijd in Polen blootgesteld aan een hotel vol met vrouwen, maar voormalig voorzitter Guus Brox stak daar een stokje voor.

Bekijk hierboven een reportage met voormalig Feyenoorder Theo van Duivenbode over de trip naar Warschau.