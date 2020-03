Rotterdam: bijstandsaanvragen verdrievoudigd

Bij de gemeente Rotterdam is het aantal aanvragen voor een bijstandsuitkering de afgelopen week verdrievoudigd. In een normale week gaat het om ongeveer 250 aanvragen. De afgelopen week waren dat er bijna zevenhonderd.

Het gaat in veel gevallen om flexwerkers die door de coronacrisis hun baan zijn kwijtgeraakt. "Omdat die vaak geen aansluitend werk hebben, kunnen zij geen beroep doen op een WW-uitkering", legt wethouder Moti uit. "Daarom moeten ze een beroep doen op de bijstand."

Vorige week meldde Moti al dat er in anderhalve week ook al duizenden aanvragen binnen waren gekomen voor bijstand voor zelfstandigheden. Maar ook bij flexwerkers is dus een grote stijging zichtbaar.



Wethouder Moti doet nu een oproep aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de NOW-regeling voor arbeidstijdverkorting ook beschikbaar te maken voor flexwerkers die inmiddels al ontslagen zijn.

Verder denkt Moti dat veel aanvragen voor bijstand door flexwerkers zullen worden afgewezen. Vaak is hun vermogen te groot of verdient hun partner teveel. "En dat terwijl hun inkomstenverlies groot is", legt Moti verder uit. "Om dat te voorkomen is het cruciaal en rechtvaardig dat ook deze groep mensen toegang krijgt tot dit noodpakket."