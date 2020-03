Dringende oproep Aboutaleb: 'Geef je op om te helpen in de zorg'

Burgemeester Aboutaleb roept de Rotterdammers op om de komende periode te komen helpen in de zorg. "Het zal duidelijk zijn dat we heel veel mensen nodig hebben om voor onze zieken zorg te dragen."

Aboutaleb steekt de loftrompet over iedereen die in Nederland bezig is het coronavirus te bestrijden. "Hulde aan al die mensen." Tegelijk benadrukt de burgervader dat we ons opmaken voor een zware periode als het gaat om de opvang en verzorging van coronapatiënten.

"We kopen spulletjes, we kopen apparatuur en we zorgen voor de zieken, maar helaas moet de capaciteit worden uitgebreid. Soms in tenten en in Ahoy is zelfs een hele hal ingericht als extra capaciteit."

"We hebben verpleegkundigen en verzorgenden nodig. Het maakt eigenlijk niet uit wat voor diploma u heeft", voegt Aboutaleb toe.

Mensen die een bijdrage denken te kunnen leveren, kunnen zich opgeven via de website www.extrahandenvoordezorg.nl