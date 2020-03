Relatief meeste ziekenhuisopnames op Goeree-Overflakkee: kijk hier naar de cijfers van jouw gemeente

Goeree-Overflakkee heeft relatief gezien de meeste ziekenhuisopnames in de hele regio. Omgerekend liggen 48 van de 100.000 inwoners van die gemeente in het ziekenhuis vanwege het coronavirus.

Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Na Goeree-Overflakkee komen de relatief meeste ziekenhuisopnames voor in Ridderkerk (39 per 100.000 inwoners) en de Hoeksche Waard (33,2 per 100.000) inwoners. Bekijk hieronder het aantal ziekenhuisopnames in jouw gemeente.

De meest recente updates van de GGD'en van Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid tonen nu een totaal van 50 sterfgevallen in de regio: 37 in Rotterdam-Rijnmond en dertien in Zuid-Holland Zuid.

Aantal ziekenhuisopnames per gemeente

Het eerste getal staat voor het absolute aantal ziekenhuisopnames per gemeente. Het tweede getal geeft het aantal opnames per 100.000 inwoners weer, en is dus relatief.

RIVM - 31 maart, 14.00 uur:

Alblasserdam 2 - 9,9

Albrandswaard 4 - 15,6

Barendrecht 16 - 32,8

Brielle 5 - 28,9

Capelle a/d IJssel 20 - 29,8

Dordrecht 26 - 21,8

Goeree-Overflakkee 24 - 48,0

Gorinchem 9 - 24,3

Hardinxveld-Giessendam 1 - 5,5

Hellevoetsluis 4 - 10,0

Hendrik-Ido-Ambacht 3 - 9,6

Hoeksche Waard 29 - 33,2

Krimpen a/d IJssel 2 - 6,8

Lansingerland 15 - 24,0

Maassluis 8 - 24,1

Molenlanden 9 - 20,5

Nissewaard 19 - 22,3

Papendrecht 0 - 0,0

Ridderkerk 18 - 39,0

Rotterdam 120 - 18,4

Schiedam 19 - 24,1

Sliedrecht 1 - 4,0

Vlaardingen 12 - 16,3

Westvoorne 4 - 27,2

Zwijndrecht 9 - 20,1

Totaal aantal ziekenhuisopnames in de regio: 379



