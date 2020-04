101-jarige vrouw overwint coronavirus en mag IJsselland Ziekenhuis verlaten

Heel bijzonder nieuws uit het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel. Een 101-jarige vrouw is hersteld van het coronavirus. Zij heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten.

De vrouw woonde nog op zichzelf en kreeg anderhalve week geleden last van kortademigheid. Ze testte vervolgens positief op het COVID-19 virus.

Het verplegend personeel van het ziekenhuis is blij met de opsteker. "Het is een krachtige dame en het is prachtig om te zien hoe ze zich aan de leefregels houdt. Ze kucht netjes in haar elleboog en houdt iedereen uit haar buurt.''