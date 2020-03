Zorgen om corona op Goeree-Overflakkee: 'Iedereen kent wel iemand die ziek is'

De angst en onrust op Goeree-Overflakkee nemen toe sinds het eiland donkerrood kleurt op de RIVM-kaart met coronabesmettingen. "Iedereen kent wel iemand in zijn omgeving die ziek is of inmiddels helaas is overleden aan het virus", zegt burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman.

De hoge besmettingsgraad komt mede door de uitbraak in verzorgingshuis Nieuw Rijsenburgh, waar het aantal overledenen inmiddels is opgelopen tot zeven. "Nadat die uitbraak is geconstateerd, is het natuurlijk enorm geëxplodeerd", zegt dominee Jan de Visser van de Exoduskerk.

Waar Rotterdam 18 besmettingen per 100 duizend inwoners telt, zijn dat er 48 op Goeree-Overflakkee. "Dat betekent dat bijna niemand op Flakkee is die er niets mee te maken heeft", vervolgt De Visser.

De dominee, getooid met overhemd en stropdas, spreekt zijn gemeenteleden toe met een videoboodschap. Hij probeert de rust te bewaren binnen zijn gemeente door op allerlei manieren contact te maken.

Zwaaipastoraat

Zo belt De Visser ook regelmatig aan bij leden van de Exoduskerk. Dat noemt hij 'zwaaipastoraat'. "Je gaat gewoon naar mensen toe. Je belt aan, neemt de nodige afstand en vervolgens probeer je daar een small talk met elkaar te houden", zegt de predikant. "Dan vraag ik: hoe gaat het met u? Wat merkt u van de coronacrisis? Dan hoor ik wel welke verhalen er los komen."

De burgemeester vindt het moeilijk aan te geven waarom Goeree-Overflakkee zo hoog scoort op besmettingen. "Je kunt wel zeggen: als je veel test, scoor je ook hoog in de getallen, maar de duiding laat ik graag aan de deskundigen."

Verder roept ze toeristen op vooral niet naar het eiland te komen. "Normaal zijn we een gastvrij eiland, maar op dit moment is het echt niet verstandig. We willen eerst door deze crisis komen en daarna zijn de mensen weer van harte welkom!"