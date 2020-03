Miljoenenpubliek voor huiskamerconcert van het Rotterdams Philharmonisch Orkest

Dat zijn zo'n 900 volle zalen in de Doelen bij elkaar. "Dat is ons nog nooit gelukt met een optreden van drie minuten", lacht Annerien Stuker, één van de violisten van het orkest die ook in de huiskamervideo is te zien.

De video gaat de hele wereld over. Internationale kranten en tv-programma's laten de video zien, vorige week werd het filmpje zelfs aanbevolen door Oprah Winfrey.

Dit succes hadden de orkestleden tijdens het inspelen niet gedacht. "Misschien ook maar beter, want dan was het veel spannender geweest om op te nemen", zegt de violiste.

"Iedereen had bij het maken een opname van het stuk in z'n oor, met een click track (een tik die het ritme aangeeft, red.). Daar heeft iedereen zijn eigen partij op ingespeeld, dat is zo gemonteerd dat iedereen tegelijk te zien en te horen is."

Het gesprek gaat verder onder de video



De orkestleden proberen bij te houden waar het filmpje zoal wordt gedeeld, maar dat is inmiddels bijna niet meer te doen. "We hebben een appgroep en elke keer als iemand het voorbij heeft zien komen, delen we het met elkaar. Maar dat gaat zo snel..."

Dit 'applaus' is persoonlijker

Normaal klapt het publiek na een optreden, bij dit concert stromen de vind-ik-leuks en de berichten binnen. "Het is een ander soort applaus. Uit applaus kun je veel waardering halen, dat kan heel indrukwekkend zijn, maar nu is het iets persoonlijker. Mensen zeggen wat ze vinden met woorden, nu is duidelijker wat ieders persoonlijke emotie is."

Door de uitbraak van het coronavirus annuleerde het orkest de geplande tour naar de Verenigde Staten. Nu stromen van over de hele wereld aanvragen binnen om de video te mogen delen en laten zien. "Het is ontzettend gaaf, maar het doel was natuurlijk om voor ouderen iets te maken en mensen een hart onder riem te steken. Het is fijn dat dat is gelukt."

Met elkaar oefenen zit er voorlopig niet in. "Maar we hebben heel veel contact met elkaar via Whatsapp en videobellen. Helaas is het de komende tijd toch in je eentje studeren."

Of er nog een huiskamerconcert van het RHpO komt, is afwachten. "Er zijn heel veel ideeën, maar wat er gaat komen kan ik nog niet zeggen, er komt vast iets heel moois."