Dochter 101-jarige vrouw die van corona is genezen: 'Altijd gezegd dat ze 110 wordt'

''Wat is dit zielig! Dat het laatste wat ze ziet alleen witte jassen is," dacht Marianne, de dochter van de 101-jarige Hanneke (*) uit Rotterdam die dinsdag het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel verliet omdat ze is genezen van het coronavirus.

Het liep dus anders voor haar moeder. Dagelijks kreeg Marianne te horen dat het eigenlijk heel goed ging. ''Ik heb ook de longarts aan de lijn gehad. Die zei dat het uniek was wat er met mijn moeder gebeurt. En het gaf hen een positief gevoel in deze barre tijden.''

De 101-jarige Hanneke gaat vanaf dinsdag verder herstellen in een verpleeghuis. Totdat ze ziek werd, woonde ze nog altijd in haar flatwoning in Ommoord. "Er was alleen iemand die 's ochtends en 's avonds haar steunkousen aantrok en weer uitdeed. Verder doet ze alles zelf, tot aan boodschappen toe.''

Eigenwijs

Hanneke woont al meer dan 20 jaar alleen. "We zeiden altijd al dat ze 110 gaat worden," zegt Marianne, de jongste van haar vier kinderen. "Ze is ook vrij eigenwijs. Ze wil absoluut niet in een zorginstelling wonen en krijgt het liefst zo min mogelijk hulp. Zelfs de steunkousen was al een dingetje. Het is echt een taaie"

Het karakter van Hanneke kenmerkt zich al in het aantal werkgevers dat ze in het verleden had. Zo werkte ze lang bij een supermarkt, maar ze was vooral goed met kleding. "Mijn moeder was coupeuse en maakte vooral hele mooie jassen van meerdere lagen. En ze maakte alle kleren voor ons vieren helemaal zelf."

Anderhalve week geleden werd Hanneke toch ziek. "Een buurvrouw zag dat haar gordijnen nog steeds dicht zaten en trof haar ziek op de grond aan. Met een ambulance werd Hanneke naar het ziekenhuis vervoerd."

Marianne heeft haar moeder sindsdien niet meer mogen bezoeken. ''Graag ga ik bij haar langs in het verpleeghuis, maar dat moet ik nog vragen. Ik heb haar al die tijd niet gezien.''

* De familie van de 101-jarige vrouw wil haar naam uit bescherming niet naar buiten brengen. Hanneke is een fictieve naam. Uit privacy-overwegingen wordt ook de achternaam van de familie niet getoond.