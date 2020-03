WOII in 100 foto's: het vernederen van 'moffenmeiden' na de bevrijding

Het zijn aangrijpende, verdrietige, krachtige of hoopgevende foto’s die vertellen over vijf jaar bezetting in Nederland. Het project ‘De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s’ wordt samengesteld uit foto’s uit alle provincies. De presentatie van de 100 foto’s op 30 maart in de Tweede Kamer gaat niet door. Rijnmond en Omroep West laten de foto’s uit Zuid-Holland zien. Vandaag: kaalscheren van een ‘moffenmeid’.

Deze foto werd kort na de bevrijding gemaakt in Oudewater. Er is goed te zien dat het kaalscheren gebeurde in het openbaar en onder toeziend oog van veel mensen. De mensen die erbij waren, keken lachend toe.

Wraak

Op veel plaatsen in Nederland werd de haat, woede, onmacht, verdriet en frustratie van vijf lange bezettingsjaren botgevierd op onder andere de meisjes en vrouwen die het hadden aangelegd met een Duitser.

‘Moffenmeiden’ en ‘landverraders’ werden kaalgeschoren, soms tot bloedend aan toe. Daarna werden hun hoofden ingesmeerd met pek of er werd een hakenkruis op geschilderd.

De vrouwen moesten vervolgens in een optocht paraderen, zodat omstanders ze konden uitjouwen.

Naar schatting hadden tijdens de oorlogsjaren in Nederland 140.000 vrouwen en meisjes een relatie met een Duitser.



