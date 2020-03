Economisch hoogleraar van Erasmus Universiteit schrijft manifest tegen houding Nederlandse regering

Zestig economen hebben een manifest geschreven als kritiek op de houding van de regering. Nederland weigert mogelijk Zuid-Europese landen te steunen die financieel in de problemen komen in de coronacrisis. ''We hebben er zelfs baat bij om hen te helpen,'' zegt Dirk Schoenmaker, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit.

Dit zei Schoenmaker in een interview op Radio Rijnmond. "Dit is een protestantse houding van de regering. Italië heeft in het verleden al geldproblemen gehad, dus willen ze nu niet helpen. Maar de coronacrisis is een probleem dat van buitenaf komt."

Ook al zegt Nederland geld apart te hebben liggen voor dergelijke scenario's, vindt Schoenmaker dat de landen geholpen moeten worden. "Je moet er voor elkaar zijn in crisistijden, anders valt het fundament van de Europese Unie weg. Je moet corona samen tegengaan. Duitsland helpt ons ook met ic-bedden."

Volgens Schoenmaker heeft Nederland er zelfs baat bij om Zuid-Europese landen te helpen. ''We hebben een goed werkende onderlinge markt. Als de crisis straks voorbij is, willen we weer exporteren naar Italië. Zeker voor een havenstad als Rotterdam is dit belangrijk.''