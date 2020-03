Rijnmond Helpt: deze pakketjes helpen tegen de eenzaamheid

In de Tidemanstraat in Rotterdam-West is het eerste Lief & Leedpakketje bezorgd. Dit is een project van bewonersinitiatief Opzoomer Mee om in deze tijden wat extra aandacht aan je buren te geven. Al zeshonderd aanvragen zijn er de afgelopen tijd binnengekomen.

Als de sociale contacten op straat wegvallen, kunnen buren nog veel voor elkaar betekenen, dachten ze bij Opzoomer Mee. Zoals boodschappen doen en elkaar opbellen. Dat willen de bewoners stimuleren door deze pakketjes. Er zitten onder andere stickers, kaartjes en posters in met opbeurende teksten als: 'De leukste buren van Rotterdam wonen in deze straat'.

Jeroen Bleis is de eerste bewoner die een Lief & Leedpakketje in ontvangst mag nemen. Fysiek contact is niet meer mogelijk tussen de buren, dus ze hebben steeds meer contact via de Whatsappgroep van de straat. Maar daar blijft het niet bij. "We gaan er actief op uit om aan ouderen kenbaar te maken dat we voor ze klaarstaan."

1500 pakketjes

Vrijwilligers hebben al 1500 pakketjes samengesteld. Een van die vrijwilligers is Mohamed Guled. Hij is vandaag de straat opgegaan om de pakketjes te bezorgen. "Ik wil wat doen voor de mensen die het nodig hebben en ook om de bewoners te motiveren in deze moeilijke tijden."

Lief & Leedpakketjes kunnen worden aangevraagd via de website opzoomermee.nl/pakketje/