Rijnmond Helpt, dag 7: chauffeurs zetten zich in en zusjes maken paaspakketten voor ouderen

Dag 7 van Rijnmond Helpt zit er bijna op, de Facebook groep heeft ook bijna 700 leden en we zijn tevreden over de eerste week. Wil je helpen of heb je hulp nodig? Dan ben je bij Rijnmond Helpt aan het juiste adres.

Tussen de vele aanmeldingen qua hulp vandaag, zaten opmerkelijk genoeg twee bijzondere chauffeurs. Jan Modderman uit Spijkenisse heeft rijbewijs BE en daarmee mag hij met een aanhanger rijden tot 3500 kilo. Kan altijd van pas komen. De ander, Hans van Pelt uit Hoogvliet, is gepensioneerd touringcarchauffeur. Hij heeft via Rijnmond Helpt direct een leuke klus gevonden, waarover later deze week een video verschijnt. We gaan natuurlijk nog niet alles weggeven...

In het dagelijks radioblokje in het programma van Erik Lemmers besprak de presentator ook de stand van zaken bij Rijnmond Helpt. We kregen een berichtje van de Rotterdamse zangeres Amina. Dit 19-jarige talent heeft het nummer 'Morgen' geschreven en gezongen. Over hoe je in deze tijden je geliefde, vrienden en familie mist. Of we een stukje wilden laten horen. Natuurlijk. Dit is de videoclip.

Erik en Frank boden ook nog aan dat ze zelf buiten de uitzending om best wat luisteraars zouden willen bellen. Gewoon voor een klein praatje. Om de eenzaamheid te doden. Wil je gebeld worden? Bel dan naar 010-436 44 36 en laat je naam en telefoonnummer achter.

In de namiddag verscheen nog een prachtig aanbod van twee lieve zusjes uit Schiedam: Sezen en Ceren. Zij willen graag met Pasen pakketjes samenstellen voor eenzame ouderen. Wat lekkers, boekjes met kruiswoordpuzzels....ze zoeken hulp. Er wordt al druk gereageerd, maar sluit je vooral aan! De oproep vind je op de Facebookpagina .

Verslaggever Tenny Tenzer was in Rotterdam-West voor een mooi bewonersinitiatief. Met de Lief & Leedpakketjes kan je in deze tijden wat extra aandacht aan je buren geven. Al zeshonderd aanvragen zijn er de afgelopen tijd binnengekomen.