7 vragen aan Arjen Littooij van de veiligheidsregio: 'Kan het strand geen verboden terrein worden?'

Arjen Littooij, directeur van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond ging in het middagprogramma van Reint Jan Potze een uur lang in op de prangende vragen van luisteraars in tijden van de coronacrisis.

Waarom kiest Nederland niet voor een lockdown?

Het kabinet heeft gekozen voor een intelligentie lockdown en hebben daarover nagedacht. Er komt namelijk ook een tijd na de lockdown. Maar de boodschap blijft duidelijk: blijf thuis, houd afstand, hoest in je elleboog en was je handen. Al die maatregelen leiden ertoe dat we van het virus afkomen.

Kunnen het strand en natuurparken niet verboden terreinen worden als het mooi weer is?

Nee, het is verboden om met meer dan drie mensen bij elkaar te lopen. Wel gaan recreatieve voorzieningen als campings en jachthavens vanaf woensdag op slot in onze regio. Daar mag je niet meer overnachten. Tot nu toe mocht je niet recreatief kamperen, nu worden ook de vaste huisjes daar gesloten.

Kan het Ahoy de besmette lucht wel kwijt? Ziekenhuizen hebben gesloten luchtzuivering.

Ahoy wordt op een zeer professionele wijze ingericht en dat doen we volgens alle normen die ook gelden voor een ziekenhuis. Er komen units voor coronapatiënten en voor normalen patiënten en er komen luchtsluizen. De luchtzuivering gaat met filters en dus zal de omgeving er geen last van hebben.

Waarom worden reizigers die in volle vliegtuigen terugkomen naar Nederland niet in quarantaine gezet?

Ik denk dat het kabinet wel bezig zal zijn met vliegverboden. Ik vind het goed dat Nederlanders worden teruggehaald. Niet iedereen is besmet. Zo komen er ook mensen uit Brabant naar onze regio. Zolang je niet besmet bet, kun je ook naar buiten. Dus dit blijft mogelijk zolang je nog niet in een lockdown zit.

Ik zie overal vieze handschoenen en zakdoekjes op straat liggen. Kan het virus zo ook overgedragen worden?

Ik ben geen dokter dus ik begeef me op glad ijs. Maar ik begrijp wel van de GGD en de doktoren dat het echt overgebracht wordt door speeksel wat je op je handen krijgt en later in je mond of ogen terecht komt. Dus als je die spullen aanraakt, zal je daarna je handen ontsmetten. Het zomaar krijgen door erlangs te lopen, is niet aan de orde.

Waarom draagt het thuiszorgpersoneel geen mondkapjes?

Het is niet verplicht en er is een enorm tekort. Ze gaan vooral naar de ziekenhuizen. Een paar beroepsgroepen kan ze dan niet gebruiken. Het is kiezen tussen kwaden, maar ze zijn het hardst nodig in de ziekenhuizen.

Het Ahoy wordt een noodopvang. Heeft de veiligheidsregio nog andere plekken op het oog?

Ja, we hebben een lijst met plekken die we eventueel zouden kunnen gebruiken. Met de 688 plekken in het Ahoy zit we voorlopig goed en we gaan naar hotels in Ridderkerk en vlakbij het vliegveld en de zorghotels bij ziekenhuizen. We kunnen een kleine 1.500 plekken inrichten in deze regio. En anders kunnen we nog uitbreiden op het parkeerterrein van het Ahoy en hebben we de Onderzeebootloods nog.