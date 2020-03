Directeur middelbare scholen: 'Zorgen om de motivatie van onze leerlingen'

De scholen in onze regio blijven dus langer dicht. In ieder geval tot en met de meivakantie. Voor Rob Fens, directeur van de Wolfert van Borselen scholengroep, komt dat niet als een verrassing. "Het is exact wat we hadden verwacht en wat we hadden zien aankomen."

"De veiligheid van de mensen gaat voor alles", zegt Fens die vanuit zijn functie zes scholen in Rotterdam en Lansingerland vertegenwoordigt. "Het is wel een uitdaging voor ons om de motivatie van de leerlingen vast te houden, ook omdat niemand van ons er ooit voor opgeleid is."

"Nu de nieuwigheid er vanaf is", vervolgt Fens, "merken we wel dat niet iedereen de motivatie kan vasthouden. Daar hebben we wel zorgen over. Als er leerlingen ontbreken bij een online lesprogramma, proberen we eerst contact te krijgen via de ouders om erachter te komen wat de oorzaak is dat de leerling niet maximaal aan het leren is."

De directeur verwacht in sommige gevallen de hulp te moeten inschakelen van instanties als Leerplicht en Veilig Thuis.

Examens

De scholen van Fens stonden op het punt aan het derde schoolexamen te beginnen, totdat het coronavirus roet in het eten gooide. "We hebben rigoureus gekozen voor de veiligheid van onze leerlingen", zegt de bestuurder.

"Nu we weten dat er geen centraal examen zal komen en dat het schoolexamen bepaalt of een leerling slaagt, moeten we nu kijken hoe we dat goed gaan regelen. We wachten nog op instructies vanuit de overheid."

Fase 2

Bert Tuk, directeur van de christelijke scholengroep De Waard, is er gerust op dat zijn leraren de motivatie van de leerlingen weet vast te houden. "We gaan nu fase 2 in, waarbij we het contact met leerlingen intensiveren en nog meer instructielessen geven. Dat betekent dat we dagelijks contact met de leerlingen hebben."

Bij de scholen in de Hoekse Waard begint de mei-vakantie al op 17 april. "Wij zijn een van de vroege regio's waar premier Rutte het over had. Voor ons is het in praktische zin daardoor een verlenging van twee weken."