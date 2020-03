Coronamaatregelen keihard voor horeca: 'Faillissementen zijn onvermijdelijk'

Rober Willemsen van de Koninklijke Horeca Bond Nederland en eigenaar van twee kroegen in Rotterdam is duidelijk: "Hoe langer dit duurt hoe groter de kans dat ondernemingen gaan omvallen."

En of het pijnlijk is? "Nogal. Heel de maand april valt gewoon weg. Maart was voor de branche al een desastreuze maand. April wordt nog erger. Dus ja, we zullen gewoon snel een pakket aan maatregelen moeten krijgen om zoveel mogelijk faillissementen en ellende te voorkomen. Maar dat er faillissementen komen, is onvermijdelijk."

Voor horecagelegenheden geldt hetzelfde principe als bij coronapatiënten: als er onderliggende problemen zijn, is de kans groter dat ze omvallen. "Dat klinkt hard, maar het is wel zo", zegt Willemsen. "Corona kan voor veel bedrijven het laatste zetje zijn."



Noodfonds

Peter Bender van café de Ooievaar in Rotterdam-Delfshaven ziet het ook somber in voor sommige ondernemers. "Zaken die het maar net redden, hebben nu een heel groot probleem. Die gaan het niet redden", zegt de kroeguitbater stellig. "Ik denk dat veel zaken gaan omvallen."

Een noodfonds zorgt ervoor dat horeca-ondernemers in elk geval tot 90 procent van de loonkosten vergoed kunnen krijgen. Daarnaast krijgen ze een eenmalige uitkering van vierduizend euro en kunnen de ondernemers een uitkering tot bijstandsniveau aanvragen.

"Maar stel je voor dat je een huur hebt van 2000 euro en dan heb je ook je gas en licht nog en je verzekeringen", reageert Bender. "En vergeet niet: dan heb je ook nog een thuissituatie met woonlasten. Nee, ik denk echt dat veel zaken gaan omvallen, zeker als het tot 1 juni duurt zoals ik verwacht. En dan hoop ik maar dat ze coulant zijn met de afbetaling van schulden."

Cadeaubonnen

Om je lokale kroeg of restaurant te steunen, wordt momenteel gebruik gemaakt van cadeaubonnen. "In de eerste week had ik al 2500 euro aan bonnen binnen", zegt Bender daarover.

"Geweldig! Zoveel mensen die het je gunnen. Ik moet er alleen wel rekening mee houden dat ze dat geld niet meer uitgeven dus dat houd ik echt apart."