Zorgpersoneel tehuizen testen: Rotterdams lab doet het al

In Rotterdam-Ommoord staat het laboratorium van Star-shl, dat dagelijks al honderden coronatests uitvoert, van voornamelijk dit zorgpersoneel.

Duizend per dag



Op dit moment slaagt het laboratorium erin 300 tests per dag te doen, maar kan dit snel opschroeven tot meer dan duizend.

Star-shl werkt met Zuid-Koreaanse apparatuur en is dus niet, zoals bijna alle andere laboratoria, afhankelijk van de Zwitserse producent Roche, die niet genoeg testvloeistof kon aanleveren.

Personeel in isolatie

Nu al zijn de monsters die Star-shl test vooral afkomstig van personeel van verzorgings- en verpleeghuizen, mensen die werken met kwetsbare ouderen.

Ann Demeulemeester, microbioloog: "Zeker voor zorgverleners is het belangrijk. Stel dat het geen corona is dan kun je met milde hoestklachten gewoon blijven werken. Als het wel corona is, dan ga je in isolatie."

Extra uren draaien

Minister De Jonge sprak in zijn persconferentie het streven uit dat er uiteindelijk 17.000 tests per dag moeten worden gedaan, landelijk.

Volgens Demeulemeester is in haar laboratorium duizend eenvoudig haalbaar; meer nog zelfs. "Al zal het personeel dan wel extra uren moeten draaien."