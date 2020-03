Beloning voor gouden tip voor voortvluchtige Palm verdubbeld

Justitie heeft de beloning voor de gouden tip over de voortvluchtige Rotterdammer Gerel Palm verdubbeld. De 37-jarige zou achter de schietpartij bij Noordeloos zitten, waarbij in december 2016 twee mannen bijna om het leven kwamen.

De beloning voor de gouden top over Palm was 15.000 euro en is nu dus 30.000 euro.

Palm staat sinds de zomer van 2017 op de nationale opsporingslijst. Kort daarvoor werd hij in de boeien geslagen in Suriname, maar hij ontsnapte uit de gevangenis. [article:https:156039:Verdachte van mislukte liquidaties bij Noordeloos op Nationale Opsporingslijst]Na de schietpartij in Noordeloos werden twee Rotterdammers van 28 en 35 jaar gevonden in de berm van de N214 en in een weiland. Ze werden zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht.