Ic-arts Erasmus MC maakt zich zorgen: 'Als het zo doorgaat, zitten we over twee dagen vol'

Gommers maakt zich dan ook zorgen om de toeloop van patiënten. "In ons ziekenhuis hebben we in een dag tijd tien patiënten opgenomen. We hebben nu ruim zeventig bedden voor coronapatiënten gecreëerd, maar er zijn er al vijftig bezet. Als het zo doorgaat, zitten we over twee dagen aan ons maximum. Dat geeft geen goed gevoel."

Landelijk moeten komende zondag 2400 ic-bedden zijn gerealiseerd. "We zitten nu op ongeveer 1900. Iedereen is hard aan het werk, maar we hebben die bedden heel hard nodig", zegt Gommers. Ook in het Erasmus MC wordt gewerkt aan uitbreiding. "Voor een volgende fase zijn we zelfs met een crisisafdeling bezig van nog eens zeventig bedden. Er wordt kei- en keihard gewerkt om ervoor te zorgen dat we altijd een bed hebben voor die ene patiënt die het nodig heeft."

Het Erasmus MC kan volgens Gommers ongeveer 108 patiënten op de ic verzorgen met de anesthesiologen en het ok-personeel. Zodra daar overheen wordt gegaan, kan dat ten koste gaan van de kwaliteit van de zorg. "De extra bedden zijn echt onderdeel van een crisisafdeling. Hoe we dat precies gaan doen, zijn we nog mee bezig."

In totaal liggen er nu meer dan 1100 mensen met corona op de intensive care in Nederland. Ernst Kuipers, voorzitter van de raad van bestuur van het Erasmus MC, noemt het belangrijk om de ic-capaciteit in Nederlandse ziekenhuizen verder uit te breiden. Hoewel de ic-afdelingen in Dordrecht en Gorinchem nagenoeg vol zijn, zegt Kuipers dat er in de regio nog wel plekken zijn. "We hebben regionaal voldoende capaciteit. Patiënten worden waar nodig verplaatst naar een ander ziekenhuis in de regio. Dat kan het Maasstad zijn, het Ikazia, het Franciscus."



Om de druk op ic's in Brabant te verlichten, werden een aantal weken geleden al coronapatiënten uit die provincie verspreid over het land. “Als Zuid-Holland nu de volgende provincie zou zijn, moeten wij onze patiënten ook weer verspreiden over de rest van Nederland. Uiteindelijk ligt heel Nederland vol. Dan zou het wel heel kritiek worden", zegt Gommers. Zo ver is het gelukkig niet. "We hebben het de komende dagen onder controle, omdat we goed opschalen."

'Nog niet op de top'

In heel Nederland overleden in het afgelopen etmaal 175 mensen aan de gevolgen van het coronavirus. "Ik reageer niet altijd op alle cijfers", zegt Kuipers, die ook voorzitter is van het regionaal orgaan acute zorg (ROAZ) in de Rijnmond. "Het zit helaas in de lijn der verwachting. We gaan ervan uit dat de komende dagen het aantal opgenomen patiënten zal stijgen. We zitten nog niet op de top van de piek."

Het RIVM kijkt naar het aantal nieuwe virusbesmettingen en zei vorige week al dat het lijkt dat dat aantal naar beneden gaat. Kuipers noemt dat hoopgevend. "Maar de ziekenhuizen kijken naar de situatie verderop in het traject, wanneer mensen een ziekenhuis nodig hebben. Dat betekent dat voor ons de verwachting is dat het aantal nog een tijdje verder stijgt. Het is per dag kijken hoe het gaat."

De materialen blijven volgens Kuipers een kritisch punt. "We zouden heel graag meer voorraden hebben, zodat je weken of maanden vooruit kan kijken en we ons daar geen zorgen over hoeven te maken." Per dag gebruikt het ziekenhuis tussen de vijf - en tienduizend mondkapjes.

