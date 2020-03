Ic-arts maakt zich zorgen: 'Als het zo doorgaat, zitten we over twee dagen vol'

Gommers maakt zich dan ook zorgen om de aanloop van patiënten. "In mijn eigen ziekenhuis hebben we in een dag tijd tien patiënten opgenomen. We hebben nu zeventig bedden gecreëerd, maar er zijn er al 50 bezet. Als het zo doorgaat, zitten we over twee dagen al vol."

Landelijk moeten er komende zondag 2400 ic-bedden gerealiseerd zijn. "We zitten nu op ongeveer 1900. Iedereen is hard aan het werk, maar we hebben die bedden heel hard nodig."

In totaal liggen er nu meer dan 1100 mensen met corona op de intensive care in Nederland. Ook in Dordrecht en Gorinchem zijn de afdelingen al vol.

In heel Nederland overleden in het afgelopen etmaal 175 mensen aan de gevolgen van het coronavirus. "Ik reageer niet altijd op alle cijfers", zegt Ernst Kuipers, voorzitter van de raad van bestuur van het Erasmus MC. "We zitten niet op de top van de piek."

De materialen blijven volgens Kuipers een kritisch punt. "We zouden heel graag meer voorraden hebben." Per dag gebruikt het ziekenhuis tussen de vijf - en tienduizend mondkapjes per dag.

Bekijk hierboven de volledige interviews van verslaggever Suzanne Mulder met Ernst Kuipers en Diederik Gommers.