Weekmarkt Rotterdam blijft verboden, marktkooplieden verbijsterd

Rotterdamse marktkooplieden zijn woedend. Ze vinden het onbegrijpelijk dat onder meer Rotterdam de weekmarkten verbiedt, terwijl ze in veel andere gemeenten vrolijk doorgaan.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb besloot ruim drie weken geleden in verband met het coronavirus alle weekmarkten per direct te verbieden. "Hier staan normaal op dinsdag 350 kooplui hun kostje te verdienen", zegt kaasboer Maarten de Jong vanaf de Binnenrotte. "Die zitten nu allemaal thuis. Ze hebben hun handel niet eens op kunnen ruimen."

De Jong is samen met zes collega's in gesprek met de gemeente. "Hoe kan het nou zo zijn dat de Albert Heijn wel open is, maar de markten niet?"

'Rotterdammers zijn niet gek'

Verantwoordelijk wethouder Barbara Kathmann legt uit dat markten niet op alle plekken een cruciaal onderdeel zijn van de voedselvoorziening. "In andere plaatsen wel en daar kunnen weekmarkten op een corona-veilige manier doorgaan."

De Jong verwacht dat marktbezoekers bij een openstelling van de markt de coronaregels in acht nemen. "Rotterdammers zijn niet gek, die gaan echt niet hutjemutje bij zo'n kraam staan", zegt de kaasboer boos. "Ze willen niet ziek worden. Ze halen alleen het hoognodige. Als ze alleen naar de supermarkt kunnen, doe je de mensen tekort."

"Weet je hoeveel mensen in Nederland geen vers fruit of verse groente kunnen kopen, omdat die markten dicht zijn?", gaat De Jong verder. Kathmann erkent dat de markt een belangrijke sociale functie heeft, maar zegt ook dat iedereen in de (lager geprijsde) supermarkten terecht kan.

Niet voor in aanmerking

De Jong verwacht dat de helft van de marktkooplieden binnen twee maanden financieel aan de grond zit. "Door het rijk wordt netjes verteld dat er voor allerlei beroepsgroepen loketten komen. Maar kooplui van de Rotterdamse markt? Zij komen (nog) nergens voor in aanmerking."

Voor alle beroepsgroepen geldt op dit moment een uitstel van de betaling van lokale belastingen tot en met 31 mei, zegt Kathmann. "Dan wordt gekeken wat er lokaal komt; voor welke beroepsgroepen komt er mogelijk afstel of voor welke heffingen komt er afstel? We hebben tijd nodig om dat goed in kaart te brengen."

Maarten de Jong is duidelijk. "Stop met het innen van marktgeld en help die mensen." Kathmann wil niet op de zaken vooruit lopen, maar ze sluit niet uit dat marktkooplieden bepaalde kosten de eerstkomende maanden niet hoeven te betalen.