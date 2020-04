Nu 420 ziekenhuisopnames in de regio, ook Erasmus MC vreest volle IC; volg alle updates van woensdag 1 april

In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het coronavirus.

• Er zijn inmiddels 1173 mensen in Nederland overleden aan het coronavirus , meldt het RIVM. Het aantal besmettingen is woensdag gestegen naar 13.614.

• De GGD'en van Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid spreken over 53 sterfgevallen in de regio. Het aantal ziekenhuisopnames in de regio staat volgens het RIVM op 420. Kijk hier naar het aantal opnames in jouw gemeente .

• Een 101-jarige vrouw uit Rotterdam is dinsdag uit het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel ontslagen omdat ze is genezen van het coronavirus .