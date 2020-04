Anja verloor moeder aan corona, vader knokt nog tegen het virus

Vorige week overleed haar moeder aan corona, dinsdagmiddag is ze in het ziekenhuis om haar vader op te halen van een speciale corona-afdeling. "Voor mij is dit een horrorfilm", zegt Anja Hardenbol uit Sterrenburg.

Het is nog niet zeker dat haar vader coronavrij is, maar hij mag wel mee naar huis. "Omdat ik hem 24 uur per dag kan verzorgen en om de klap van het verlies van zijn vrouw te boven te komen", zegt ze in gesprek met onze mediapartner RTV Dordrecht .

En die klap is groot, voor hen allemaal. Haar moeder is woensdag overleden in Vreedonk, waar ze woonde. Alleen Anja mocht in dezelfde ruimte naast haar sterfbed zitten.

Niet knuffelen

"We hebben moeder naar de begane grond gehaald zodat iedereen toch buiten via het raam erbij kon zijn. Ze heeft nog naar iedereen gezwaaid. Maar we zijn nogal knuffelaars. Ze bleef maar met haar arm aangeven te willen knuffelen, dat heb ik maar gedaan. Ik had beschermende kleding aan. Dat doe je dan toch."

Na het overlijden van haar moeder moest ze het aan haar vader vertellen. Ze kreeg speciale toestemming van de burgemeester en de directeur van het ziekenhuis om dat te doen. Daar is ze heel dankbaar voor.

Aanstaande donderdag wordt haar moeder gecremeerd, met alle beperkingen vanwege de coronamaatregelen. Ze hoopt dat haar vader daar bij kan zijn.

'Niet ertussenuit knijpen, pap'

Ondertussen blijft Anja doorgaan, al is het op de automatische piloot. "Ik blijf knokken, dat heb ik van mijn vader geleerd. Ik heb hem ook gezegd dat hij er niet aan mag denken ertussenuit te knijpen. Hij moet blijven knokken, zoals hij mij geleerd heeft. Ik hoop dat mijn vader, ook al is hij al 82 jaar, het overleeft, zodat hij nog van zijn kinderen en kleinkinderen kan genieten na deze tijd."

Voor haar stadsgenoten en andere Nederlanders heeft Anja maar een boodschap: "Denk niet te lichtzinnig over het coronavirus. Houd afstand en wees voorzichtig. Heel voorzichtig!"

