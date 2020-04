Voormalig hoofdofficier van justitie krijgt onderscheiding op initiatief van MH17-nabestaanden

De kersverse Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke is zijn eerste dag van zijn nieuwe baan begonnen met een onderscheiding op zak. Hij werd dinsdag, op zijn laatste dag als hoofdofficier van justitie bij het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie, benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau.

Dat is één van de twee civiele ridderorden, ook wel lintjes genoemd. De onderscheiding kan worden toegekend aan iemand die zich lange tijd persoonlijk verdienstelijk heeft gemaakt voor de samenleving. Westerbeke is benoemd tot commandeur. Dat is de derde graad in de Orde van Oranje-Nassau.

Westerbeke maakte de afgelopen jaren indruk als hoofdofficier van het Landelijke Parket en als leidinggevende van het internationale onderzoek naar de aanslag op de MH17. Het initiatief voor de onderscheiding kwam dan ook vanuit de nabestaanden van de slachtoffers van de vliegramp.

Ferd Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid, overhandigde de medaille dinsdagmiddag aan Westerbeke.

Westerbeke was sinds 2014 hoofdofficier van Justitie. Woensdag is hij begonnen als korpschef van de Eenheid Rotterdam van de politie.