Bedrijf dat kluis van 'goudroof' verhuurde failliet

Het Rotterdamse bedrijf Safe Deposit, dat kluizen verhuurt, is failliet. Dat meldt de rechtbank. De firma kwam eind vorig jaar in het nieuws nadat uit één van de kluizen in het HBU-pand aan de Coolsingel voor miljoenen aan goudstaven zou zijn geroofd.

Het bedrijf meldde toen dat er geen aanwijzing was dat een van de kluizen in het HBU-gebouw in Rotterdam onrechtmatig is geopend. Braaksporen werden niet gevonden. Ook stelde Safe Deposit vast dat onbevoegden geen toegang hebben gehad.



De politie doorzocht het kantoorpand aan de Coolsingel op 17 december vanwege de melding van een goudstavenroof eerder dit jaar. Daarbij zou volgens een goudhandelaar mogelijk voor tientallen miljoenen euro aan goud zijn ontvreemd.

De politie hield in het onderzoek een oud-medewerker van het bedrijf aan. Die werd later vrijgelaten bij gebrek aan wijs. De advocaat van de man zei later een schadevergoeding van justitie te zullen eisen.