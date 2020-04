Rotterdammers leveren meer afval in

De milieuparken in Rotterdam hebben de afgelopen weken 35 procent meer bezoekers getrokken dan een jaar eerder. Ook zitten de afvalcontainers in Rotterdamse wijken sinds de invoering van de coronamaatregelen tien procent sneller vol dan gewoonlijk. Dat meldt de gemeente.

De vuilnismannen- en vrouwen in de gemeente rijden meer routes dan normaal om het huisafval op te halen. Ook in de weekenden wordt extra gewerkt. "Rotterdammers kunnen ons helpen het afval te beperken door het goed te scheiden. Gebruik de papier-, glas- en textielcontainers." Ook adviseert de gemeente om kartonnen dozen kleiner te maken, zodat papiercontainers minder snel vol zitten.

Zwerfafval

De gemeente Rotterdam zet normaliter op straat een team van maximaal zes mensen per ploeg in om het zwerfafval op te ruimen en de prullenbakken die op openbaar terrein staan te legen. Door het coronavirus zijn de ploegen nu veel kleiner en werken er maximaal twee mensen per ploeg. De gemeente kijkt hoe deze mensen zo effectief mogelijk ingezet kunnen worden.

"Bewoners van relatief schone gebieden zien bijvoorbeeld minder vaak medewerkers van Stadsbeheer in de straat. Die gaan dan meer aan de slag in wijken met veel zwerfafval", legt de gemeente uit. Die maakt daarbij wel een kanttekening: "Op veel plekken in de stad is nu juist sprake van minder zwerfafval. Er zijn immers minder mensen op straat."

Milieuparken

Hoewel de gemeente Rotterdammers heeft opgeroepen alleen naar de milieuparken te komen als het écht nodig is, hebben Rotterdammers de afgelopen weken meer grofvuil ingeleverd. De gemeente ziet een bezoekerstoename van 35 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Bij de milieuparken worden inmiddels verkeersregelaars ingezet. Zij laten maximaal vijf auto's per milieupark toe, zodat bezoekers en medewerkers op veilige afstand blijven.

